Corteo animalista a Milano | trecento sfilano a favore della proposta di legge Brambilla

(Di domenica 25 febbraio 2024), 25 febbraio 2024 – Dopo la grande manifestazione per la Palestina che ieri ha portato in strada circa quindicimila persone, anche oggi aè tempo di cortei. Questa volta a scendere in piazza sono gli animalisti che chiedono l’inasprimento delle pene per chi usa violenza sugli animali, li maltratta o li uccide. Manifestazioneproper inasprimento delle pene per chi maltratta o abbandona animali,, 25 Febbraio 2024, Ansa/Andrea Fasani Il, con tanto di striscioni e cartelli, è partito da piazza Oberdan nel primo pomeriggio. Poi corso Venezia, piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda e via Case Rotte. Infine piazzaScala, davanti a Palazzo Marino. Cosa prevede la ...

