Cortei | Zanella | ' Salvini si scusi con Mattarella'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - “Il ministro Matteonon ne fa e non ne dice una giusta, come ministro, come leader della Lega, come tutto. Oggi però ha passato il segno: giù le mani dal presidente, siper le sue parole sconsiderate”. Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana