Cortei pro-Palestina | violenti o “studenti” | come lo spiegate questo?

Tensione durante i cortei pro Palestina a Pisa e Firenze: manifestanti caricati dalla polizia

(Di domenica 25 febbraio 2024) Sergio Mattarella ha parlato. Lo ha fatto per ribadire che “l’autorevolezza delle Forze dell’Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni”. E per ricordare al ministro Piantedosi che “con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento”. Bene. Giusto. Bravo. Bis. Il Viminale incassa, assicurando che “sull’ordine pubblico non abbiamo cambiato le regole”, Piantedosi conferma di essere rimasto “colpito negativamente” dalle immagini e si dice pronto a “valutare” eventuali “eccessi” nei casi di Pisa. E allora valutiamoli, questi eccessi, ma anche dall’altro lato. A Firenze il corteo aveva deviato dal percorso prestabilito mentre a Pisa i “ragazzi” si erano radunati senza comunicare alcunché alla Questura e tentavano di passare lì dove vi era un cordone di polizia. Senza dimenticare gli ...