Cortei | Fossi Pd | ‘premier non può mettere a tacere dissenso con repressione’

(Di domenica 25 febbraio 2024) Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “I fatti di Pisa hanno rappresentato uno spartiacque nelle politiche del Governo Meloni: l’atteggiamento comunque intollerante verso i giovani e gli studenti, portato avanti in questi mesi con le minacce verso chi occupava le scuole e sfilava inspontanei, si è trasformato all’improvviso in una vera e propria azione punitiva incomprensibile con cariche e manganellate. Quello che colpisce oggi non è solo il silenzio-assenso della destra verso queste violenze gratuite ma le critiche e le intimidazioni della stessa maggioranza nei confronti di chi, come il sindaco di Pisa o lo stesso ministro dell’Interno, si sono detti subito sconcertati da questo episodio. La repentina e successiva retromarcia di Piantedosi appare poi ancora più allarmante perché siamo in Italia e non in Russia: non è con la repressione che la premier potrà ...