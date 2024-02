Cordiano Dagnoni: "Senza team e personaggi al ciclismo serve aiuto"

Cordiano Dagnoni: "Senza team e personaggi al ciclismo serve aiuto": Cordiano Dagnoni, numero uno della Federciclismo, è tutto questo, e quel che doveva essere un colloquio informale diventa formale, on the record. Dagnoni ha voluto subito chiarire che il via libera ...ilgiornale

Novi, il Museo dei Campionissimi più moderno e inclusivo: Un sabato speciale per il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure (Alessandria). Grazie a un finanziamento di oltre 233mila euro legato ai fondi Pnrr, la struttura ha cambiato volto diventando più mode ...ansa

Al Palazzetto dello Sport di Tarquinia al via la coppa del mondo UCI ciclismo artistico: Sabato 2 marzo, al Palazzetto dello Sport di Tarquinia, a partire dalle ore 11 prenderà il via la coppa del mondo UCI ciclismo artistico. “Siamo particolarmente lieti di ospitare questa bella manifest ...ontuscia