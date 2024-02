Coppa del mondo | il solito dominio Marini e la Favaretto d’oro Il fioretto comanda al Cairo

Beach Soccer, Mondiali: l'Italia in finale grazie alla rimonta contro la Bielorussia. Ora il Brasile: le parole di Gravina

(Di domenica 25 febbraio 2024) Doppietta azzurra e quattro medaglie nella trasferta egiziana indeldi. Nelle gare individuali gli allievi del ct Cerioni hanno piazzato la doppietta nel maschile con la vittoria del marchigiano Tommasonel derby di finale su Edoardo Luperi, mentre nella prova femminile vittoria per Martina, che ha battuto in finale l’americana campionessa olimpica Kiefer, con Martina Sinigalia bronzo. Oggi le due prove a squadre chiuderanno il weekend egiziano.

Sci in Val di Fassa. Troppa neve ferma il gigante. Odermatt show: Dopo i rinvii per mancanza di neve, ci mancava quello per troppa neve: eppure il superg femminile di Coppa del mondo di ieri mattina in Val di Fassa, sulla pista La Volata di Passo San Pellegrino, è s ...msn

La semifinale fra Herons e Roseto aprirà la manifestazione al PalaTiziano di Roma: La Fabo Herons Montecatini si prepara per la Coppa Italia LNP al PalaTiziano di Roma il 16 e 17 marzo. Gare intense in programma, con finali emozionanti in A2 e Serie B.lanazione

Calendario sci alpino oggi in tv: orari superG Val di Fassa e slalom Palisades Tahoe, programma, pettorali, streaming: Sarà una domenica ricca di sci alpino tra la Val di Fassa e Palisades Tahoe, dall'Italia agli Stati Uniti. Si comincia alle ore 11.00 con il superG dal Passo San Pellegrino, con la gara che non dovreb ...oasport