Conservatori americani tutti con Trump

Nazione Futura alla convention dei conservatori americani

(Di domenica 25 febbraio 2024) 1.05 Donaldbatte Nikki Haley nello straw poll (sondaggio informale) della Conferenza dei. All'ex presidente vanno il 94% dei voti contro il 5% di Haley. Per quanto riguarda i vicepresidenti in caso di vittoria di, la governatrice del South Dakota, Kristi Noem, e l'ex candidato alla Casa Bianca Vivek Ramaswamy sono testa a testa nello straw poll della Conferenza dei. Noem e Ramaswamy hanno ottenutoil 15% dei voti ciascuno nel sondaggio, che ha visto trionfare

Milei, 'renderemo l'Argentina di nuovo grande': "Non ci arrendiamo, renderemo l'Argentina grande di nuovo davvero". Lo ha affermato il presidente argentino, Javier Milei, intervenendo alla Conferenza dei Conservatori americani (Cpac) a National Har ...ansa

Trump, se Biden vince il peggio deve ancora venire: L'attacco dell'ex presidente nel suo discorso alla Conferenza dei Conservatori americani. South Carolina al voto, seggi aperti per scegliere Trump o Haley (ANSA) ...ansa

