Consar | arriva la capolista | Una partita proibitiva

Consar al cospetto di una capolista quasi invincibile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) LaRavenna torna al Pala de André e il match è di nuovo di cartello. Dopo Siena, stasera alle 18 (arbitri Tortù e Toni; biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Volleyball Tv), i giallorossi sfidano Grottazzolina, prima della classe. Il sestetto di coach Bonitta, pur essendo al 4° posto in classifica, è in frenata. Nonostante le ultime 6 gare utili, i due ko consecutivi al tiebreak contro Siena e Aversa hanno rallentato la corsa. Con l’anno nuovo, i ravennati hanno collezionato 3 sconfitte in 7 partite, conquistando 13 punti sui 21 a disposizione. La zona playoff (12 punti di margine) non è in discussione, ma il 5° posto occupato da Prata – che vorrebbe dire, eventuale gara3 dei quarti di finale da giocare in trasferta – è distante solo una lunghezza. Il colpo sfuggito contro Siena (da 8-3 nel tiebreak) può essere piazzato contro Grottazzolina. Non è ...