Congresso nazionale Forza Italia | il futuro degli azzurri sotto la guida di Antonio Tajani VIDEO

Forza Italia a congresso, Tajani eletto segretario. Metsola: "A giugno vostra voce sia forte"

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ildisi è concluso con l’elezione del nuovo segretario, l’erede di Silvio Berlusconi che sarà a capo del partito azzurro:. Una giornata importante per il vicepremier e ministroAffari Esteri che si è conclusa con il ‘sì’ unanime dei delegatipresenti a Roma. “Grazie di cuore L'articolo proviene da Il Difforme.

Tempo di lettura: 2 minutiAl via il primo congresso di Forza Italia a Roma, tra il ricordo di Berlusconi e l’incoronazione del nuovo ‘leader’ Antonio Tajani. ... (anteprima24)

Con un lungo documento i dipartimenti di Forza Italia hanno messo nero su bianco gli interventi necessari per far ripartire l' economia del Paese (ilgiornale)

VIDEO Il Tg1 lancia Gaddi (davanti a 4 milioni di spettatori). E lui: “Rapinese, Como, i nuovi nomi. Vi dico tutto”: Poche settimane fa la conferma per acclamazione a coordinatore provinciale di Forza Italia, prima ancora l’exploit che lo portò in consiglio regionale, ieri sera il palcoscenico nazione del Tg1 delle ...comozero

Cristina: ufficiale la candidatura a sindaco: Riceviamo e pubblichiamo, una nota di Forza Italia VCO, a margine del Congresso nazionale di Forza Italia a Roma, che ufficializza la candidatura a Sindaco di, Mirella Cristina.verbanianotizie