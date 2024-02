Conferita la cittadinanza onoraria al generale Paolo Guzzoletti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 febbraio 2024) Una cerimonia importante quella che si è svolta nella mattinata di ieri nel salone di rappresentanza del Museo degli Agostiniani di Fivizzano in cui l’amministrazione comunale ha insignito dellabenemerita ildi Brigata, alpino della valorosa “Julia“. Una vita spesa soprattutto in operazioni di pace sotto l’egida dell’Onu, in zone di conflitti etnici ed in teatri di guerre, come in Afghanistan e in Kosovo. Durante la cerimonia, sono stati ricordati tutti i Caduti, alpini e non, in Russia con un minuto di silenzio e la recita della “Preghiera dell’Alpino“ da parte di Piergiorgio Belloni, speaker della manifestazione, che ha poi presentato ilillustrando il suo ricco curriculum di vita militare come soldato di pace. Il ...