Conferenza stampa di De Rossi alla vigilia di Roma Torino – VIDEO

Il video con la conferenza stampa di Daniele De Rossi alla vigilia della partita valida per la 26^ giornata di Serie A 2023/2024 Roma-Torino . Il tecnico dei ... (sportface)

La diretta LIVE della conferenza stampa di Daniele De Rossi alla vigilia di Roma-Torino , match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023/2024. I ... (sportface)

Daniele De Rossi parlerà in conferenza stampa oggi in tv alla vigilia di Roma-Torino, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023/2024: ecco di ... (sportface)