Condò | «Spalletti deve portare Folorunsho agli Europei»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il giornalista Paolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Micheal, centrocampista dell’Hellas Verona in prestito dal Napoli: «ha fatto anche il nome die per me è daassolutamente. È un giocatore che ha un’energia incredibile»segna un gollasso alla Juve (mentre il Napoli annaspa tra Cajuste, Traoré e altri)., calciatore di proprietà del Napoli, uno di quelli citati da De Laurentiis per asserire che il Napoli la squadra B ce l’ha, ossia il Bari, ha segnato un gran gol alla Juventus. Di sinistro al volo, col corpo sbilanciato, pallone imparabile per Szczesny.avrebbe fatto un gran comodo al Napoli di quest’anno che a ...