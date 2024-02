Concorso ordinario dirigenti scolastici | prova preselettiva | su cosa vertono le domande? Sarà pubblicata una banca dati? Cosa c’è da sapere

Le GPS graduatorie provinciali e di istituto si aggiorneranno in prima vera per il prossimo biennio 2024/26: l'iter va avanti ma ci sono ancora molti punti da ... (orizzontescuola)

GPS prima fascia, punteggi: 24 punti in più a Concorso ordinario e abilitazione 60 CFU. Cosa prevede la BOZZA TABELLA: In relazione alle TABELLE di VALUTAZIONE dei PUNTEGGI, i sindacati avevano richiesto di valorizzare l’abilitazione conseguita con il Concorso ordinario 2020 e di inserire una valutazione apposita per ...orizzontescuola

Professori di sostegno lasciati senza cattedra, scatta la rivolta: «Avevamo già superato rigorose selezioni»: Aspettavano di essere assunti, come è accaduto ai loro colleghi negli anni scorsi, ma d’ora in poi non sarà più così: per questo i supplenti specializzati ...ilgazzettino

Simulazione Concorso docenti 2024, prove scritte dall’11 marzo: come prepararsi Le lezioni gratis e i corsi: Il corso di preparazione alla prova scritta per scuola dell’infanzia e primaria Su questi argomenti il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente Concorso ordinario infanzia e primaria ...tecnicadellascuola