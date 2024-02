Comune di Benevento | fumata bianca per l’acconto degli emolumenti 2023

Dipendenti palazzo Mosti, Raffa (Fp Cgil): "Fumata bianca per l'acconto degli emolumenti 2023"

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta ieri 23 febbraio una riunione sindacale presso ildi, una riunione più volte richiesta e sollecitata dalla Fp Cgil Bn, considerata anche la mole di provvedimenti e questioni irrisolte da dover porre al centro della discussione sindacale, essendo tematiche inerenti il personale e la qualità dei servizi erogati al cittadino, per cui la trasparenza, l’organizzazione e la condivisione rimangono dei pilastri fondamentali sui quali costruire la programmazione e il confronto tra le parti. “Abbiamo ottenuto l’anticipo pari al 60%istituti contrattuali sul, per quanto attiene la performance e l’ impegno di liquidare quanto prima gli altri istituti contrattuali, dopodiché sarà necessario anche un percorso di confronto teso alla stesura e all’ aggiornamento dei ...

Benevento, detenuto aggredisce un medico Asl: bloccato dagli agenti: Un detenuto ventenne ha creato il pandemonio nel carcere di contrada Capodimonte mente si sottoponeva ad una visita medica, non avendo condiviso le prescrizioni del sanitario. Il pronto intervento ...ilmattino

Benevento-Sorrento, difesa inedita nel derby per i rossoneri: Sarà un Sorrento inedito, domani sera (ore 20.45) a Benevento. Per Maiuri, un ex che ha lasciato un buon ricordo da calciatore nel capoluogo sannita, una formazione dettata dal ...ilmattino

Benevento, Auteri col dubbio Lanini in vista della gara col Sorrento: In trincea, pancia a terra per affrontare una gara che presenta diverse insidie e scongiurare così nuove frenate che rischierebbero di compromettere la rincorsa del Benevento. Che non ha assilli, ma l ...ilsannioquotidiano