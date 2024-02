Commesso con problemi economici ruba alimenti per 7 euro | licenziato in tronco I sindacati impugnano la decisione

Rapina violenta a Brescia : picchiato un commesso ed esplosi colpi di pistola. Due in fuga con un bottino da 300mila euro Brescia, 23 febbraio 2024 – Momenti di grande paura e violenza questa sera a Brescia: in due, con volto travisato e pistola in pugno, Rapinano una ... (ilgiorno)

"La stampante è ancora rotta". E sfida il commesso con la pistola Si è presentato in negozio armato di pistola. Per lamentarsi con il titolare, perché non era riuscito a riparare la sua stampante. Protagonista del ... (ilgiorno)