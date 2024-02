Come contrastare le fake news russe? Risponde Cormac (Nottingham)

(Di domenica 25 febbraio 2024) La disinformazione russa non è cambiata molto da due anni a questa parte, ovvero dall’inizio dell’aggressione dell’Ucraina. Ne è convinto Rory, professore di Relazioni internazionali dell’Università di, esperto di covert action e secret statecraft, autore di “How To Stage A Coup” (Atlantic Books). Che cosa non è cambiato in questi due anni? La Russia sta adottando lo stesso approccio che aveva adottato prima della guerra: alto volume, alto ritmo e molte narrazioni, per vedere cosa funziona con l’obiettivo di minare le narrazioni occidentali e di seminare dubbi su ciò che l’Occidente e l’Ucraina stanno dicendo. L’abbiamo visto nei giorni scorsi con il ritrovamento del cadavere del pilota russo disertore in Spagna. In che modo? La linea russa è stata subito quella di dire che l’Ucraina aveva organizzato tutto, che era un finto martire. ...