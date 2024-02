Coldiretti Campania a Bruxelles con 200 imprenditori agricoli | Risposte immediate e concrete

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 25 febbraio 2024) Saranno circa 200 glidellaaderenti ache domani partiranno dall’aeroporto di NAPOLI per partecipare alla manifestazione indetta ain concomitanza con il Consiglio dei Ministridell’UE sulla semplificazione della Politica Agricola Comune (PAC). La delegazione di, guidata dal presidente regionale Ettore Bellelli, arriverà in corteo fino a Roi de la Loi per chiedere alla UE “per cambiare alcune regole che stanno penalizzando l’agricoltura e che instanno mettendo a dura prova un comparto con circa 70mila aziende agricole” rileva l’organizzazione professionale. Un ...