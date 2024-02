(Di domenica 25 febbraio 2024) L'uomo aveva 75 anni e secondo quando ricostruito viveva per strada già da tempo. Ildove èsarebbe stato il suo rifugio per la notte

Clochard trovato morto a Milano in un deposito vicino ai binari della ferrovia: l'ipotesi del malore nel sonno: trovato morto a pochi passi dai binari della stazione ferroviaria ... che “si alimenta mese dopo mese durante tutto l’anno”, non solo in inverno. Un Clochard marocchino di 50 anni è morto in un ...notizie.virgilio

Clochard trovato morto in un deposito vicino alla stazione Garibaldi di Milano: era il suo rifugio per la notte: Un Clochard è stato trovato senza vita vicino allo scalo Farini della stazione Garibaldi di Milano alle prime ore del 25 febbraio ...fanpage

Clochard deceduto trovato allo scalo Farini di Milano: Il corpo di un senzatetto di 75 anni è stato trovato alle cinque in via Calvino a Milano, in un deposito dello scalo ferroviario Farini. (ANSA) ...ansa