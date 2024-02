CIVITANOVA – PIACENZA | PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI

(Di domenica 25 febbraio 2024) Pubblicato il 25 Febbraio, 2024 Penultima giornata di Superlega e Rai Sport ci regala un match tutto da gustare traattualmente occupa il 3° posto in classifica, in virtù di 14 vittorie, 6 sconfitte e 37 punti.attualmente occupa il 4° posto in classifica, in virtù di 11 vittorie, 9 sconfitte e 37 punti. Entrambe le squadre si trovano a pari punti in classifica e cercano di ottenere il miglior piazzamento in vista dei play-off; in particolare siachesono alla ricerca del 3° posto in classifica. Gli ultimi 5 scontri diretti parlano chiaro e sono tutti a favore diè una squadra molto forte ed ostica, riuscirà a ribaltare i pronostici del match? QUANDO SI ...

Turno infrasettimanale per la Superlega di Volley con l’Itas Trentino che prosegue la sua marcia da semi-imbattuta in questo campionato, sconfiggendo per 3-1 ... (sportface)

Prisma, un tranquillo pomeriggio di festa: TARANTO - In un turno di campionato in cui non sono poche le sfide decisive, come quella in vetta alla classifica tra Perugia e Trento, prova generale dei playoff, o quella valida per il terzo posto ...lagazzettadelmezzogiorno

Champions League, tre vittorie per le italiane nell’andata dei quarti: Ottimo inizio nella fase ad eliminazione diretta per le tre formazioni di SuperLega Credem Banca impegnate in CEV Champions League 2023: nel match di andata dei Quarti di Finale, Itas e Lube hanno ott ...msn