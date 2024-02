Cina | mercato smartphone pieghevoli registra espansione nel 2023

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 febbraio 2024) Pechino, 25 feb – (Xinhua) – Le spedizioni dinelcinese sono aumentate del 114,5% nelrispetto all’anno precedente, come mostrato da un rapporto del settore. Il volume delle spedizioni di questi telefoni ha superato sette milioni di unita’ l’anno scorso, segnando un aumento annuo di oltre il 100% per quattro anni consecutivi, secondo il rapporto della societa’ di ricerca diglobale International Data Corporation. Il rapporto attribuisce la crescita esplosiva al miglioramento dell’esperienza del consumatore e a un ulteriore calo dei prezzi. Nel, gliche costavano 1.000 dollari o piu’ hanno rappresentato il 66,5% della quota di, in ...