Cina | danzatori praticano danza del leone su pali nel Guangxi

Daniel Ezralow porta in scena al Teatro Olimpico «Open»: «La mia danza della gioia»: Bisogna capire che Broadway o il West End sono mondi a sé, ma esistono altre grandi produzioni che nascono in Canada o in Cina. Non ha senso fare paragoni. Inoltre dipende solo dal coreografo ciò che ...roma.corriere

Cina: Shaanxi, danzatori di tamburi si esibiscono a Xi’an: Xi’an, 19 feb – (Xinhua) – danzatori di tamburi si esibiscono nel distretto di Huyi, a Xi’an, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, ieri 18 febbraio 2024. (Xin) ...romadailynews

Nell'anno del Drago, si celebra la Festa di Primavera, il Capodanno cinese: Il Capodanno cinese, anche conosciuto come la Festa di Primavera o Chun Jie () in cinese, è la festa più importante e significativa nella cultura cinese ed è festeggiato da milioni di persone nel mo ...ansa