Ciclismo | UAE Tour 2024 | Lennert Van Eetvelt si prende l’ultima tappa e la classifica generale

(Di domenica 25 febbraio 2024)Vansie anche l’UAE. Il corridore belga si è imposto nella settimastaccando sulla salita finale lo spagnolo Pello Bilbao (Bahrain Victorious) e l’australiano Ben O’Connor (Bahrain Victorious), giunti a 22”. Grazie agli abbuoni, il ciclista della Lotto-Dstny conquisa anche labeffando il sopracitato O’Connor per appena 2?. “Incredibile, non posso crederci. Spero sia l’inizio di qualcosa di grande”, le prime parole del 22ennedopo la vittoria. SportFace.

Secondo successo in questa edizione per il belga DUBAI (EMIRATI ARABI) - Tim Merlier si conferma uno degli sprinter del momento e mette la sua personale ... (ilgiornaleditalia)

UAE Tour, Van Eetvelt fa il ribaltone: sua l’ultima tappa e la generale: UAE Tour, ribaltone Van Eetvelt La tappa finale dello UAE Tour ... che in alcuni tratti superava il 10%. Nomi molto importanti del Ciclismo internazionale come Tadej Pogacar, Adam Yates e Alejandro ...tag24

Lennert Van Eetvelt vince l'UAE Tour all'ultimo respiro: decisiva l'ultima scalata a Jebel Hafeet: UAE TOUR - Il giovane della Lotto vince l'ultima tappa sulla salita di Jebel Hafeet e si prende anche la classifica generale della corsa nel deserto staccando Ben O'Connor e Pello Bilbao. Si tratta ...eurosport

UAE TOUR. DOPPIO COLPO PER VAN EETVELT: TAPPA E CORSA! CROLLO UAE: Finale al cardiopalma all'UAE Tour 2024: Lennert Van Eetvelt vince in cima a Jebel Hafeet e si porta a casa anche la classifica generale, beffando per appena due secondi un generoso Ben O'Connor ...tuttobiciweb