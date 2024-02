Ciclismo, Domenico Pozzovivo torna al passato: lo riaccoglie la VF Group Bardiani CSF Faizanè

(Di domenica 25 febbraio 2024)alla veneranda età di 41 anni ha ancora voglia di lottare sulle strade delinternazionale. Lo scalatore lucano decide di chiudere la carriera così come l’aveva cominciata: ha firmato ufficialmente un contratto con la VFCSF19 anni dopo che questa squadra l’aveva lanciato nel grande. Queste le dichiarazioni di Roberto Reverberi, team manager della squadra: “sarà di fondamentale importanza per insegnare ai nostri giovani, è un esempio e una guida. L’anno in cui è definitivamente esploso, nel 2012, ha vinto 4 corse, ricordo ancora le emozioni di quelle vittorie. Ci affidiamo per questo ad una delle persone più professionali che io abbia mai conosciuto. Esprime dei valori notevoli e può ...