Churros le zeppoline spagnole che fanno impazzire tutti!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 25 febbraio 2024) Isono uno spuntino spagnolo davvero golosissimo. Solitamente vengono consumati a colazione o a merenda, accompagnati dalla cioccolata calda. Ormai hanno conquistato lo street food da Madrid a Barcellona, da Siviglia a Granada. Nel mio soggiorno alle Canarie ogni bar ne era ben fornito e non mancavano mai nella mia tavola calda. Sono irresistibili nella loro consistenza croccante fuori e morbida dentro, tempestati di zucchero semolato, con la loro forma particolarissima conquistano al primo morso. Se non li avete mai assaggiati, dovete rimediare subito! Come? Preparandoli con le vostre mani. È vero che spesso nelle fiere o nei mercatini alimentari delle nostre città, ci sono banchetti appositi che li friggono davanti ai nostri occhi, ma perché aspettare? La ricetta è semplicissima e veloce e per ottenere quella loro caratteristica sagoma a stella, dovremo ...