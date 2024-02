Choc a Bordeaux: Alberth Elis è in coma farmacologico dopo uno scontro di gioco

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il calcio in francese è in ansia per le condizioni di: l’attaccante 28enne delsi trova inun durissimodicon il difensore Donatien Gomis. L’incidente è avvenutosoli 34 secondi dal fischio d’inizio del match di Ligue 2 trae Guingamp al Matmut-Atlantique: La partita è poi proseguita e i padroni di casa hanno vinto 1-0 con un gol di Vipotnik al 40esimo. Tuttavia, nel frattempo, le condizioni disono peggiorate: la stampa francese scrive che il 28enne honduregno ha subito un trauma cranico, portando i medici a decidere di metterlo ina causa dei forti dolori alla testa. ...