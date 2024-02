Chiusura del ristorante 'La Sonrisa', la protesta dei dipendenti: "Non può finire così"

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA Sant’Antonio Abate ladeidel“La Sonrisa” confiscato alla famiglia Polese: “Non puòuna storia di 35 anni”. Nel Castello arriva il noto sindacalista Napoletano Giuseppe Alviti che solidarizza coi lavoratori. Tremano per il futuro occupazionale i circa 150del grand hotel «La Sonrisa», conosciuto dal grande pubblico, anche televisivo, come «Il castello delle cerimonie», confiscato e affidato al comune di Sant’Antonio Abate, nel napoletano. I lavoratori si sono riuniti davanti al comune di Sant’Antonio Abate per esporre al sindaco Ilaria Abagnale le preoccupazioni che stanno vivendo. Il sindaco però non c’era e i lavoratori si sono aggiornati per giovedì mattina, per una marcia nelle strade di ...