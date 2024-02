Chiariello contro la Juve | «Godrei nel togliergli il secondo posto»

Chiariello provoca: «Che soddisfazione levare alla Juve il secondo posto. Poi ci prendiamo anche l'altra p ...

(Di domenica 25 febbraio 2024) Umbertoprovoca lae i suoi tifosi: il giornalista partenopeo parla così in vista del matchil Napoli A Radio Napoli Centrale, il giornalista Umbertoha parlato così dei prossimi impegni del Napoli, tra cui quello casalingola: non senza muovere qualche polemicai bianconeri. IL COMMENTO – «Poi c’è lantus che viene al Maradona, ma vuoi mettere la soddisfazione diil? Dopo la, ci prendiamo l’altra parte di Torino che ci ha dato 3 palloni: il giorno in cui andava cacciato Mazzarri».