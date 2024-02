Chiara Ferragni nella bufera dopo la notizia della separazione da Fedez | italiani al veleno

"Chiara Ferragni e Fedez hanno litigato dopo la cena di San Valentino. Lui sta pensando di andarsene all'estero": il ...

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 25 febbraio 2024) Personaggi Tv,è al centro di unasociallo scoop sulla presuntada. L’influencer ha recentemente rotto il silenzio ed è tornata a essere attiva sui suoi profili. Glisi dividono sulla questione, ma non mancano commenti avvelantissimi. Leggi anche:si sarebbe trasferito dove viveva con la sua ex: chi è Giulia Valentina Leggi anche:sono in crisi? Spunta il terzo “incomodo” Lo scoopfine dei Ferragnez Solo qualche giorno fa, Dagospia faceva trapelare un’indiscrezione destinata a shoccare l’Italia:sono ...