Chiara Ferragni | l’entourage dell’influencer | “Nessuna relazione con Trussardi”

(Di domenica 25 febbraio 2024) La smentita all'Adnkronos dopo che erano circolate voci su una possibiletra i due come causa della crisi con Fedeze nemmeno una conoscenza particolare leganoa Tomaso, che "non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa". È

Fedez e Chiara Ferragni si separano, il duro sfogo di Cruciani: Nella puntata de La Zanzara il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani ha commentato la fine del rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni. Intervenuto ai microfoni de La Zanzara, Giuseppe Cruciani ci è ...areanapoli

Lo staff di Chiara Ferragni smentisce: "Nessuna relazione con Tomaso Trussardi": Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi "non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa". Così un componente dello staff dell'imprenditrice e ...huffingtonpost

Ferragnez e la lite furibonda da Cracco, l'indiscrezione di Signoretti: Eppure, come spesso è stato dimostrato, ciò che appare sui social non è sempre la realtà. La cena di San Valentino mostrata da Chiara Ferragni e Fedez potrebbe non essere andata nel modo in cui i ...ilgiornale