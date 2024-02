Chiara Ferragni | l’entourage dell’influencer | “Nessuna relazione con Trussardi”

Chiara Ferragni, relazione con Trussardi alla base della rottura con Fedez? Cosa dice l'entourage dell'influencer

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 25 febbraio 2024) Pubblicato il 25 Febbraio, 2024 (Adnkronos) –e nemmeno una conoscenza particolare leganoa Tomaso, che "non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa". È la smentita che arriva da un portavoce del team di, interpellato dall'AdnKronos, dopo che erano circolate voci su una possibiletra i due come causa della crisi coniugale dellacon Fedez. — [email protected] (Web Info)