Chiara Ferragni | la strategia dopo Fedez | le immagini e un mazzo di fiori che scatena il gossip

Chiara Ferragni, la strategia dopo la separazione (e la vendetta?) per Fedez: quei messaggi motivazionali e il

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 febbraio 2024)si prepara a gestire lala separazione dal marito. In concomitanza con l’uscita di un’intervista al Corriere della sera, centrata soprattutto sui guai giudiziari. “Sono imperfetta, ma in buona fede”, dice. E sul suo ormai ex non si sbilancia più di tanto: “Giusto tenere queste questioni tra le mura famigliari”. Subito, la pioggia di stories. A colpire l’occhio dei fan è la comparsa di un misteriosodi. Di chi sono e che senso hanno? Leggi anche:, spunta un supertestimone: adesso sono guai “Sono stata zitta per troppo tempo” Un po’ diverso dalle scuse in formato storiesl’esplosione del caso Balocco, il piglio di...