Chiara Ferragni cambia look anche lei | capelli corti e scurissimi | la rivoluzione dell’influencer

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 25 febbraio 2024) La vita diè molto stravolta ultimamente e lei, come farebbero moltissime donne,ai. Molte donne probabilmente hanno vissuto quella fase, scientificamente inspiegabile, di voler tagliare drasticamente la chioma, o dire colore passando da un biondo rame a un nero corvino, o viceversa. Forse non vedremo piùbionda – Cityrumors.itQuando una donna si comporta così, significa che “qualcosa bolle in pentola”, e sicuramente nelle pentolepiù amata e odiata di tutte sta bollendo qualcosa di grosso. E le reazioni alla sua ultima foto postata su Instagram non sono mancate., cambio totale di, ecco cosa ...