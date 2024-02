Chi è Fiorella Mannoia? Età | altezza | canzoni e Instagram

Fiorella Mannoia reagisce alla proposta del "daspo" per i cantanti che parlano di politica

I due si sono esibiti a Sanremo nella serata delle cover intonando "Che sia benedetta" e "Occidentali's karma". Il cantautore, proprio come nel 2017, si è ... (ilgiornale)

Fiorello scoppia e dice la sua sul famoso cantante: preso in giro davanti a tutti senza peli sulla lingua: L’ironia di Rosario Fiorello non conosce limiti di sorta: nel suo programma mattutino, Viva Rai 2, il conduttore e comico siciliano se l’è presa con un famoso cantante. Chi, dei personaggi famosi, non ...informazione

Fiorello, ho fatto pace con Sanremo ma ora basta - VIDEO: SANREMO, 10 FEB - "È l'ultimo Festival. Ci abbiamo dato dentro di notte, questa sera gli Amarello si ritroveranno per l'ultima volta insieme, credo che ci divertiremo molto.ansa

Viva Rai2, messaggio di Fiorello per la figlia influenzata: “Forza Angelica”: Il conduttore di Viva Rai2 ha salutato la figlia in diretta: "È a letto con la febbre" Ha iniziato la puntata di oggi, venerdì 23 febbraio, in modo ...lanostratv