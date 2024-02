Chi è Enrica Pintore | l’affascinante Antonia di Màkari

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 25 febbraio 2024)è un’attrice e conduttrice che si è aggiunta al cast della serienel ruolo di, una vecchia amante di Saverio Lamanna che si ritrova coinvolta in un caso nella terza puntata. Nata a Nuoro il 13 novembre 1985, è famosa al grande pubblico soprattutto per i suoi ruoli in Don Matteo, la serie tv di Disney Channel Alex & Co, ma anche Un medico in famiglia, Il paradiso delle signore e la amatissima Mare Fuori. Dal 2022 è sposata con Daniele Moretti Costanzi, un agente di viaggi. Non hanno figli, ma a quanto pare desiderano averne in futuro. Claudio Gioe edsul set di Makari – fonte INstagramTrasferitasi dalla Sardegna a Firenze per i suoi studi universitari a soli 18 anni, dopo essersi laureata in Lingue e Letterature straniere, ...