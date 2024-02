Chi è Drillionaire | la storia del producer di successo | carriera e vita privata

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 febbraio 2024)è un famoso produttore discografico tra i più affermati della scena rap italiana. Diego Vincenzo Vettraino, in arte, è unclasse’93. Fin da bambino il suo primo amore è quello per il calcio ma dopo aver giocato in varie squadre ed essere arrivato in serie B, si ritira definitivamente nel 2018. Diego Vincenzo Vettraino, questo il suo vero nome, ha conquistato il pubblico con il suo primo album da produttore dal titolo “10”. Un numero che ha spiegato così dalle pagine di RollingStone.it: “il numero 7 lo vedo come il giocatore al servizio della squadra, quello sul cui assist perfetto puoi contare, e che sì, magari ti fa anche gol, ma lavora soprattutto con lucidità e precisione”. “Ero molto destabilizzato e mi sono rifugiato nella musica. Lì ho trovato delle cose che mi facevano stare bene, anche ...