Chelsea-Liverpool Finale EFL Cup | 25-02-2024 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 25 febbraio 2024) Diciamo subito che i bookmaker non hanno guardato troppo la classifica di Premier League che vede ilavanti di 25 punti rispetto al, altrimenti non ci sarebbero queste. Ed evidentemente non hanno nemmeno considerato di grande importanza il 4-1 rifilato, da nettissimi favoriti, dai Reds ai Blues meno di un mese fa InfoBetting: Scommesse Sportive e