Che noia la playstation

Amici, Angelina Mango: "Maria De Filippi mi ha aiutato a togliermi tantissime paure": Momento d'oro per Angelina Mango che, dopo Amici, ha vinto la 74esima edizione del Festival di Sanremo con La noia, brano scritto insieme a Madame e Dardust. Intervistata dal settimanale Chi, la ...comingsoon

L’ordinaria follia di Ciaramitaro: "Grazie a Raciti che mi ha ospitato": È una sensazione incredibile. La costruzione Parla della quotidiano, a tutto quello che ci batte il cervello e ci può dar noia: è ora di svegliarsi, capire che la vita può essere magia, anche se, a ...lanazione

Pagina 1 | Allegri e querelle contratto: dribbling sul futuro Juve e parole da aziendalista: Tutto il resto non è esattamente “noia”, come cantava Franco Califano, ma qualcosa che non lo appassiona più di tanto. Almeno per il momento. Per parlare del suo futuro ci sarà il momento ideale e, si ...tuttosport