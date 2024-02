Che cosa succede ai fondi europei se anche l'Ucraina entra in Ue?

(Di domenica 25 febbraio 2024) Negli ultimi anni diversi Paesi hanno ufficialmente ottenuto lo status di candidati adre nell'Unione europea. Tra questi c'èl'Ucraina. L'ingresso di Kiev è un importante segnale politico, ma avrebbeun impatto su come è strutturato oggi il bilancio comunitario. Ci siamo affidati a un esperto per capire chesignificherebbe.

Uno dei termini più spiccatamente Roma ni è quello di ‘abbiocco’ per indicare il pisolino (o, se volete, la siesta). Ma vi siete mai chiesti perché mai si dice ... (funweek)

Il Regolamento di Chelsea-Liverpool , finale della Carabao Cup 2024 : ecco cosa succede in caso di pareggio . Si tratta di una sfida secca per assegnare il ... (sportface)

Marco Cassini compie 30 anni da editore, appellativo che nasconde le sue tante vite, da minimumfax a Sur Edizioni è colui che ha portato in Italia la nuova ... (fanpage)

Il tifoso. Pietro Bianco: “Il Messina che passione”: che voglio ricordare, cercando di visualizzare in immagini sul campo le sue parole. Vedere le partite dal vivo è altra cosa rispetto al divano. Quando sono stato poco bene, soffrivo nel non poter ...tempostretto

Caso Cristina Golinucci, nuove ispezioni: ritrovata una scarpa in zona convento e caccia a Boke in Francia: Gli avvocati di mamma Marisa in queste settimane hanno chiesto conto ai proprietari del terreno e delle pertinenze (allora i lavori furono eseguiti tra Amga e Consorzio di Bonifica) su cosa “le carte ...corriereromagna

Lavoro, Laura si trasferisce in Francia e fa la receptionist in hotel: «In tre giorni guadagno lo stipendio di una settimana»: La questione dell'affitto, spesso deterrente per chi considera un trasferimento all'estero, è affrontata da Laura con un confronto diretto: «L'unica cosa che potrei dirti è la questione dell'affitto.ilmattino