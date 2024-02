C’è uno spettro eco-folle e minaccioso che incombe sulla Capitale | si chiama “Ztl fascia verde”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il brigante greco Damaste, meglio conosciuto con il nome di Procuste, in agguato lungo la via sacra percorsa dai pellegrini e dai viandanti che si recavano da Atene a Eleusi aveva ingegnato un perverso metodo di esecuzione e di tortura dei suoi prigionieri. Dopo averli rapinati li stendeva su di un letto, o a seconda di alcune fonti su due letti: se gli arti del malcapitato sporgevano, li amputava, se invece risultavano troppo corti li tirava con un marchingegno fino ad allungarli innaturalmente. Il letto di Procuste è divenuto epitome di un modello di riduzione della differenziazione e della complessità a modello unico, indice di schematismo rigido, impenetrabile e che imprigiona e semplifica la realtà. Non casualmente proprio a questo mito si è ispirato Nassim Nicholas Taleb, grande studioso della incertezza, del caos e del caso, per coniare una lunga serie di aforismi incentrati ...