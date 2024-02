“C’è posta per te” | Mariagrazia e Raffaella rincontrano il padre dopo 50 anni | ma finisce male

C'è Posta per te 2024, le storie e i video della puntata di sabato 24 febbraio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 25 febbraio 2024) Programmi Tv, sabato 24 febbraio è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del programma C’èper Te in cui abbiamo conosciuto la storia di. Le due sorelle hanno potuto incontrare ilbiologico, ma qualcosa non è andato come sperato lasciano il pubblico in shock. (Continuala foto…) Leggi anche: “Affari Tuoi”, scene mai viste prima d’ora: “pura follia di Amadeus” Leggi anche: Maria De Filippi, il gesto per la figlia di Costanzo davanti a tutti La storia di: abbandonate dalalla nascita Durante la puntata di ieri a C’èper Te abbiamo fatto la conoscenza di due sorelle di 50 e 51e ...