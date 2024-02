C’è Posta per Te | Ivano inizia una storia con Emanuela ma senza dirlo alla moglie | “Volevo lasciarla piano piano | non sa nemmeno usare il bancomat”

C’è Posta per te, le pagelle: Il Volo in avaria (voto 5), Siani cerca marito per Arisa (voto 7)

Ancora tante emozioni, liti familiari, tradimenti e bugie nel corso della sesta puntata di C'è Posta per Te, il fortunato programma di Maria De Filippi andato in onda ieri sera come di consueto su Canale 5. Il people show più longevo della storia della televisione italiana con le sue ventisette edizioni all'attivo – tali da guadagnarsi una pagina nel Guinness dei primati – ha offerto al suo fedelissimo pubblico un susseguirsi di storie molto intense, alcune di queste hanno fatto scappare una risata, altre invece hanno lasciato e sbigottiti i telespettatori. Tutte però hanno lo stesso denominatore: quello di essere commentate su ogni canale social. Il popolo del web infatti è sempre molto attivo nel dire la sua su ogni storia proposta a C'è Posta per Te. A non passare inosservato è stato il racconto di

