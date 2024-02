CdS – Lukic | lâ??austriaco studiato dalla Juve e dallâ??Atalanta

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-02-25 I suoi genitori sono croati, ma è nato a Vienna e porta al braccio la fascia di capitano dellâ??Austria Under 18. Oliverè una mezzala, i suoi modelli sono Jude Bellingham e Sergej Milinkovic-Savic. Eâ?? stato già prenotato dal Salisburgo, che in estate lo riporterà a casa dopo lâ??esperienza al Liefering, club satellite della Red Bull, tredicesimo in classifica nella serie B austriaca. Stile, rapidità , forza atletica, un metro e 88, ambidestro. Diventerà maggiorenne il 22 settembre del 2006. Si è fatto ammirare anche durante la Youth League: tre presenze e un gol alla Real Sociedad. Onur Cinel, il suo allenatore nel Liefering e nella squadra baby del Salisburgo, lo utilizza anche nel ruolo di trequartista, alle spalle ...