CCCP a Berlino | il grande ritorno Serata memorabile | poi i fischi per Andrea Scanzi

CCCP a Berlino, il grande ritorno: ovazioni, fischi, Scanzi... di tutto, di più!

(Di domenica 25 febbraio 2024), 25 febbraio 2024 - Ri-live in Pankow. Tre sold out consecutivi per itornati aa quarant'anni dal primo incontro tra Ferretti e Zamboni e da quei due primi concerti in questa città, il 25 novembre dell'83 al KuKuCk, di fronte al Checkpoint Charlie, e il 26 quando la conquista dello Spectrum sancì l'autentico inizio della loro carriera. Chiusa da pochissimo la mostra superstar di Reggio Emilia, sabato 24 febbraio idi oggi - Giovanni Lindo, 70 anni, Massimo 67, con Annarella e Fatur – hanno tenuto il primo dei loro tre spettacoli in programma in città, nel club di "culto" Astrakulturhaus, exest, dinnanzi a circa 1.500 persone; altre tremila sono attese tra oggi e domani, a fronte di una richiesta che arrivata a quota 12.000 fan motiva da sola la scelta d'intraprendere ...