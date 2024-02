Castelli Romani | da qui potrai godere di alcune vedute paesaggistiche fra le più incantevoli della zona

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di domenica 25 febbraio 2024) Roma non solo è un museo a cielo aperto dove passeggiare tra le viuzze delle città eterna è come fare un tuffo nella storia, ma è caratterizzata anche da alcuni paesaggi che lasciano tutti a bocca aperta. Avete mai sentito parlare dei? Essi sono un gruppo di città e paesi situati nei Colli Albani, a Sud-Est di Roma e sono: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Lariano, Velletri., qual è il paese da cui poterdi paesaggi mozzafiato? Uno dei paesi deipiù bello per quanto riguarda leè Rocca di Papa. Esso è ...