Carlos Augusto | cambio di ruolo e doppia alternativa a sinistra

(Di domenica 25 febbraio 2024) In Lecce-Inter di questa sera,è una delle possibili scelte di turnover di Simone Inzaghi. Non sulla fascia, dove giocherà Federico Dimarco titolare, ma in difesa al posto di Alessandro Bastoni. Lasciando, poi, unasulla catena di. ALTERNATIVE – Alessandro Bastoni verso un turno di riposo in Lecce-Inter e, con l’infortunio di Francesco Acerbi, saràa prendere il suo posto in difesa dal primo minuto. Questo porta Federico Dimarco a partire dal primo minuto a. In caso di cambi a gara in corso, Simone Inzaghi potrà poi fare affidamento su due alternative differenti. La prima, il passaggio disulla fascia al posto di Dimarco e l’ingresso di ...

Lecce-Inter, rivoluzione Inzaghi: sette cambi rispetto alla Champions. Probabili formazioni e la partita in tv: Cambi anche in difesa: Pavard e Bastoni riposano, dentro Bisseck e Carlos Augusto, che arretra nella posizione di "braccetto". Confermato il solo De Vrij. In mediana Dumfries a destra per Darmian, ...msn

Diretta tv e streaming Lecce-Inter: D’Aversa con Touba in difesa al posto dello squalificato Pongracic, Tra i nerazzurri out Sommer, al suo posto Audero ...repubblica

I nerazzurri, sicuri di fare Champions e Mondiale per Club, si attrezzano: Taremi e Zielinski per avere due certezze per ruolo: Audero in porta, Bisseck, De Vrij e Darmian in difesa, con Buchanan e Carlos Augusto sugli esterni, Frattesi, Asllani e Zielinski in mediana e la coppia Arnautovic-Taremi in attacco. Una formazione ...gazzetta