Carceri piene e suicidi in aumento. L'emergenza sociale al centro di un webinar

Carceri piene e suicidi in aumento. L'emergenza sociale al centro di un webinar: Sono 20 i suicidi dall’inizio dell’anno nelle Carceri italiane, un dato allarmante che prefigura un anno difficile, il picco più alto con 82 suicidi si era verificato nel 2022. È con questi dati che l ...quotidianodipuglia

Il carcere, l'amore, la morte: Oscar Wilde rivive a Sesto Fiorentino con «De Profundis»: L'attore e regista Dimitri Milopulos: «Volevo provare le sensazioni che uno può immaginarsi di soffrire quando un grande amore arriva a distruggere tutto» ...corrierefiorentino.corriere

Ingerisce due ovuli di droga prima del rientro in carcere dopo permesso premio, beccato dai Falchi: Era uscito per un permesso premio e aveva pensato bene di rientrare in carcere dopo aver ingerito due ovuli pieni di hashish da consumare in cella o, probabilmente, da cedere agli altri detenuti.informazione