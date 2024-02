Caos pensioni e sussidi anti-povertà: "Anno record per le richieste d'aiuto"

(Di domenica 25 febbraio 2024) di Andrea Gianni MILANO Un boom didi aiuto per assistenza alla famiglia o alla disabilità, dall’assegno unico alla carta acquisti. Un aumento altrettanto consistente per problemi previdenziali, legati alle. Per gli oltre 200 sportelli sociali gestiti dal sindacato Spi Cgil in Lombardia il 2023 è stato l’, con il "numero più alto mai registrato di accessi" da parte di famiglie, lavoratori e pensionati. Uno specchio della crisi e delle difficoltà economiche che stattraversando le famiglie lombarde, con la corsa versoe nuovedi assistenza. L’scorso sono stati oltre 90mila i lombardi che hbussato alla porta degli sportelli, il 64% di accessi in più rispetto al 2022. Una ...

Caos pensioni e sussidi anti-povertà: "Anno record per le richieste d’aiuto": Oltre 90mila persone si sono rivolte agli sportelli sociali dello Spi Cgil Lombardia, accessi aumentati del 64%. Dalle rette insostenibili per le Rsa alle difficoltà economiche delle famiglie. "Segnal ...ilgiorno

Caos in Moldavia e guerra ibrida con la Nato, il piano di Putin con l'annessione della Transnistria per: Il governo russo ha allentato i requisiti per i “compatrioti” che vivono all’estero da pochi giorni. Ora, per presentare domanda di reinsediamento in Russia, non è più richiesto di dimostrare la ...ilmessaggero

Un negozio che ha fatto la storia di Città di Castello e vestito alla "moda" i tifernati: Un negozio di abbigliamento che ha fatto la storia della città e vestito alla “moda” diverse generazioni: Dopo 56 anni di onorata attività oggi ha chiuso i bat ...www3.saturnonotizie