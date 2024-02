Campionato Primavera 2: Pisa-Cesena 1-2

A pochi giorni dall’attesissimo derby meneghino in programma sabato alle 13 al Puma House of Football, in casa Inter le ambizioni per l’Under 19 sono ... (sport.quotidiano)

L’Inter giocherà in questo weekend contro il Milan al Centro Sportivo Vismara, perciò in trasferta. Si cerca l’allungo ulteriore sulla seconda in classifica a ... (inter-news)

Sampdoria-Monza Primavera, gli highlights della partita dell’U 19: Tutto ciò nel match valido per la 23 giornata del Campionato Primavera 1 2023-2024. Quest’oggi vi riportiamo gli highlights della partita della squadra del settore giovanile blucerchiato. Il video: ...sampnews24

Primavera, sfida d’alta quota: l’Atalanta per confermare il secondo posto: La Primavera di Giuseppe Scurto, dopo essersi guadagnata la finale di Coppa Italia Primavera ora punta al secondo posto in Campionato ...toro

Primavera 1| La Lazio ospite del Sassuolo per la scossa in Campionato: La Lazio poteva vincere la Primavera Tim Cup. Non era spacciata e ... Ora sta tutto nelle mani dei biancocelesti, per cercare di concentrarsi esclusivamente al Campionato per portare a casa un finale ...laziopress