Campi Bisenzio | i più giovani di corsa per il cross a Villa Montalvo

(Di domenica 25 febbraio 2024), 25 febbraio 2024 – Il parco dellaMontavo, nonostante le avversità dell'ultima alluvione, ha risvegliato la fiamma della competizione con la 4a prova di, un'autentica dimostrazione di successo per gli instancabili organizzatori dell'Atletica, che hanno saputo trasformare le sfide in un'esperienza indimenticabile per oltre 700 partecipanti. Il magnifico scenario dellaMontavo è stato il palcoscenico di questoonato Regionale individuale dicorto per Promesse e Assoluti, maschili e femminili, nonché delonato di societàpromozionale, 2a Prova regionale, valido comeonato regionale individuale per Ragazzi/e e Cadetti/e. Sette partenze, ...