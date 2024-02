Camillo Bertocchi: “Nell’emergenza Covid la comunità di Alzano è stata la salvezza”

(Di domenica 25 febbraio 2024) Bergamo. Quattro anni fa la provincia di Bergamo veniva colpita duramente dalla Pandemia. Il mese di febbraio volgeva al termine e in pochi si rendevano ancora conto di quanto la situazione stesse tendendo ad aggravarsi.Lombardo finì in cima alle cronache nazionali con il triste primato di essere diventato l’epicentro delnel Nord Italia. Il Sindaco diLombardo, nel 2020 come oggi, è. Si è trovato in primissima linea a dover gestire la drammatica situazione del suo paese. Era il 23 febbraio, il giorno di Carnevale, era in programma la sfilata. “Doveva essere un giorno di festa”, ricorda, “ma le notizie non ci facevano stare tranquilli”. Fu una giornata interlocutoria: “Telefonai ai sindaci della media valle per capire come muoverci, sospendemmo tutto. C’era ...